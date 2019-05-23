Жителей Твери приглашают на экологический субботник

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-23T16:40:05+03:00

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Убираться в Заволжье будут в воскресенье, 26 мая. От мусора очистят территорию вдоль заброшенной железной дороги параллельно улице Веселова, а также уберут территорию от ул. Луначарского до ул. Комарова.

Мусор, который накопился на данных участках – пластиковые бутылки, пакеты, старую одежду и строительные отходы соберут в многоразовые мешки.

В отличие от обычных полиэтиленовых, они не окажутся на полигоне среди плохо разлагаемого мусора и не принесут вреда природе, отмечают в Минприроды Тверской области. Также волонтёры будут разделять отходы, складируя отдельно пластик и алюминий.

Вывоз мусора организует региональный оператор ООО «ТСАХ».

Начало субботника в 10.00. Место сбора добровольцев: ул. Луначарского, 28/34.

ИСТОЧНИК KP.RU