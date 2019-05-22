В Твери продлили арест чиновнику отвечавшему за обвалившийся козырек
Центральный районный суд Твери на месяц продлил домашний арест начальнику отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений» Тимуру Мясоутову.
Напомним, что деревянная конструкция обрушилась 16 февраля текущего года на улице Новоторжской. Навес придавила глыба льда и снежная масса, которые сорвались с крыши дома №12Б. Не выдержав свалившейся массы конструкция обрушилась, задев трех женщин 19, 61 и 67 лет.
Через три дня после ЧП Тимуру Мясоутова поместили на два месяца под домашний арест, а 12 апреля он был продлен до 17 мая. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, по завершению этого срока арест продлят еще на один месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU