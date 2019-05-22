В Твери продлили арест чиновнику отвечавшему за обвалившийся козырек

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-22T13:53:33+03:00

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Центральный районный суд Твери на месяц продлил домашний арест начальнику отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений» Тимуру Мясоутову.

Напомним, что деревянная конструкция обрушилась 16 февраля текущего года на улице Новоторжской. Навес придавила глыба льда и снежная масса, которые сорвались с крыши дома №12Б. Не выдержав свалившейся массы конструкция обрушилась, задев трех женщин 19, 61 и 67 лет.

Через три дня после ЧП Тимуру Мясоутова поместили на два месяца под домашний арест, а 12 апреля он был продлен до 17 мая. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, по завершению этого срока арест продлят еще на один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU