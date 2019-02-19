Суд избрал меру пресечения ответственному за обрушение навеса в центре Твери

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-19T17:33:39+03:00

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В Твери 19 февраля 2019 года суд избрал в отношении фигуранта уголовного дела о халатности меру пресечения.

Напомним, следователи СК возбудили несколько уголовных дел после обрушения деревянного навеса в центре Твери. Среди обвиняемых - начальник отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений». Его обвиняют в халатности.

Деревянная конструкция на улице Новоторжской разрушилась вечером 16 февраля. Навес придавила снежная глыба, которая упала с крыши дома № 12Б.Фрагменты конструкции и снежная наледь задела трех женщин 19, 61 и 67 лет.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обвиняемого суд отправил под домашних арест. Стражи правопорядка продолжают изучать и анализировать все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU