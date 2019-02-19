Суд избрал меру пресечения ответственному за обрушение навеса в центре Твери
В Твери 19 февраля 2019 года суд избрал в отношении фигуранта уголовного дела о халатности меру пресечения.
Напомним, следователи СК возбудили несколько уголовных дел после обрушения деревянного навеса в центре Твери. Среди обвиняемых - начальник отдела по обслуживанию зданий ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений». Его обвиняют в халатности.
Деревянная конструкция на улице Новоторжской разрушилась вечером 16 февраля. Навес придавила снежная глыба, которая упала с крыши дома № 12Б.Фрагменты конструкции и снежная наледь задела трех женщин 19, 61 и 67 лет.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обвиняемого суд отправил под домашних арест. Стражи правопорядка продолжают изучать и анализировать все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU