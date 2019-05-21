2019-05-21T16:38:52+03:00
Общество

Выпускники могут задать вопросы о ЕГЭ специалистам Минобразования Тверской области в социальной сети

В популярной соцсети создана группа «ЕГЭ в Тверской области»
Виктория ТУШКОВА
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ЕГЭ-2019 стартует в понедельник, 27 маяЕГЭ-2019 стартует в понедельник, 27 маяФото: Виктория ТУШКОВА
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Группа «ЕГЭ в Тверской области» (https://vk.com/egetverobl) создана для поддержки обучающихся, родителей и педагогов при сдаче единого государственного экзамена на территории Верхневолжья. Вступить в неё приглашает Министерство образования региона.

Для общения со специалистами Минобразования Тверской области создана тема «Вопрос-ответ». В группе обещают предоставить возможность задавать все интересующие вопросы и обмениваться опытом. Там будет публиковаться актуальная информация о едином госэкзамене и рекомендации от специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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