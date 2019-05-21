Пропавший в Тверской области ребенок найден живым

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-21T15:35:21+03:00

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Напомним, мальчик ушел из дома на станции Викторово Бежецкого района Тверской области вечером, 20 мая. До недавнего времени его искали силами спасателей, следователей, полицейских и волонтеров. В поисках были задействованы квадрокоптеры МЧС России по Тверской области и служебные собаки.

Следственное Управление Следственного Комитета Рф по Тверской области в связи с пропажей несовершеннолетнего возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

А некоторое время назад от МЧС поступила информация, что ребенка нашли живым и здоровым. Он находился примерно в 30 км от дома, в деревне Еськи Бежецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU