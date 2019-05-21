2019-05-21T13:23:14+03:00
Происшествия

По факту исчезновения 10-летнего мальчика в Тверской области возбуждено уголовное дело

Поиски пропавшего ребенка продолжаются
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ищут пропавшего мальчика Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, СонковоВ Тверской области ищут пропавшего мальчика Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково
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Напомним, по информации СУ СК РФ по Тверской области, ребенок ушел из дома на станции Викторово Бежецкого района. Мальчика ищут следователи, полицейские, спасатели, волонтеры. В ходе мероприятий силами МЧС применяется квадрокоптер, используются служебно-розыскные собаки.

Учитывая малолетний возраст ребёнка, а также, тот факт, что он покинул место своего проживания внезапно, дали следствию основания полагать, что причиной его безвестного отсутствия могли явиться противоправные действия посторонних лиц, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК.

В связи с этим Бежецким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Приметы ребенка: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза светло-серые.

Особые приметы: шрам на животе.

Был одет: черная спортивная куртка, темно-серые спортивные брюки, бирюзовые тапочки.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего 10-летнего мальчика, просьба обратиться в Бежецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-910-936-95-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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