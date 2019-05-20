В Тверской области водитель легковушки наехал на пешехода и сам оказался в кювете
Двойная авария произошла в Бежецке
В Тверской области под колесами легковушки оказалась пенсионеркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в Бежецке, днем, 20 мая. Автомобиль ВАЗ 2107 ехал со стороны Бежецка в сторону Максатихи и поворачивал налево с включенным поворотником.
В это время его попытался обогнать едущий сзади автомобиль «Лада Ларгус».
В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Ларгус» наехал на пешехода, сообщили в областной Госавтоинспекции. Женщина-пенсионерка шла по обочине дороги во встречном направлении.
После наезда на пешехода, легковушка оказалась в кювете. Водитель был трезв. Угрозы жизни пешехода нет.
ИСТОЧНИК KP.RU