2019-05-20T20:53:10+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель легковушки наехал на пешехода и сам оказался в кювете

Двойная авария произошла в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области под колесами легковушки оказалась пенсионеркаВ Тверской области под колесами легковушки оказалась пенсионеркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в Бежецке, днем, 20 мая. Автомобиль ВАЗ 2107 ехал со стороны Бежецка в сторону Максатихи и поворачивал налево с включенным поворотником.

В это время его попытался обогнать едущий сзади автомобиль «Лада Ларгус».

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Ларгус» наехал на пешехода, сообщили в областной Госавтоинспекции. Женщина-пенсионерка шла по обочине дороги во встречном направлении.

После наезда на пешехода, легковушка оказалась в кювете. Водитель был трезв. Угрозы жизни пешехода нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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