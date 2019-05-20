За неделю на тепловых сетях в Твери выявлено более 40 повреждений

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-20T14:44:36+03:00

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В мае тверские коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону 2019-2020 гг. С 13 по 27 мая на тепловых сетях проходит первый этап гидравлических испытаний. За прошедшую неделю устранено 14 повреждений на трубопроводах.

Всего за это время было выявлено 24 повреждения на магистральных сетях и 25 – на разводящих, уточняют в пресс-службе администрации Твери. Из них на данный момент устранено 11 повреждений на магистралях и 3 повреждения на разводящих сетях.

В настоящее время работы проводятся на участках в ближнем Заволжье, Центральном и Московском районах (от Тверского проспекта до площади Гагарина), а также в Затверечье (котельная ТКСМ-2). Всего намечено 7 этапов во всех районах Твери.

Завершить ремонт на теплосетях планируется до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU