Опубликован график отключения горячей воды в домах Твери
Тверь начала готовиться к предстоящему отопительному сезону. Теплоснабжающая организация вместе с администрацией города уже утвердили график гидравлических испытаний. Запланировано, что он пройдет в несколько этапов – начнется 13 мая и завершится 15 сентября 2019 года.
Этого времени коммунальщикам должно хватить, чтобы выявить опасные и наиболее уязвимые участки тепловых сетей и отремонтировать.
Каждый этап отключения горячего водоснабжения продлится не более двух недель.
С 13 по 25 мая воды не будет в Центральном, Московском (район улицы Вагжанова) и Заволжском (ближнее Заволжье) районах.
С 30 мая по 12 июня отключат Пролетарский и Центральный район (от Пролетарки до улицы Спартака и Беляковского переулка).
С 17 до 30 июня – Заволжский (часть Юности, пос. Вагонников, Соминка, Литвинки) и Московский («Южный», Зелёный проезд, бульвар Цанова) районы.
С 4 по 18 июля – Пролетарский и часть Центрального района (от Беляковского переулка до Мигалово).
С 22 июля по 4 августа Московский (от Волоколамского проспекта до микрорайона «Чайка») и Заволжский (район Петербургской заставы, Петербургского шоссе) районы останутся без горячего водоснабжения.
С 12 по 25 августа – ближнее Заволжье и исторический центр города.
Со 2 по 15 сентября – Московский и Центральный район (Привокзальная часть города, район бульвара Цанова).
Найти конкретную улицу и дом можно полном в графике отключений на сайте «Тверской генерации».
ИСТОЧНИК KP.RU