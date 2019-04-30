Опубликован график отключения горячей воды в домах Твери

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-30T08:18:33+03:00

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Тверь начала готовиться к предстоящему отопительному сезону. Теплоснабжающая организация вместе с администрацией города уже утвердили график гидравлических испытаний. Запланировано, что он пройдет в несколько этапов – начнется 13 мая и завершится 15 сентября 2019 года.

Этого времени коммунальщикам должно хватить, чтобы выявить опасные и наиболее уязвимые участки тепловых сетей и отремонтировать.

Каждый этап отключения горячего водоснабжения продлится не более двух недель.

С 13 по 25 мая воды не будет в Центральном, Московском (район улицы Вагжанова) и Заволжском (ближнее Заволжье) районах.

С 30 мая по 12 июня отключат Пролетарский и Центральный район (от Пролетарки до улицы Спартака и Беляковского переулка).

С 17 до 30 июня – Заволжский (часть Юности, пос. Вагонников, Соминка, Литвинки) и Московский («Южный», Зелёный проезд, бульвар Цанова) районы.

С 4 по 18 июля – Пролетарский и часть Центрального района (от Беляковского переулка до Мигалово).

С 22 июля по 4 августа Московский (от Волоколамского проспекта до микрорайона «Чайка») и Заволжский (район Петербургской заставы, Петербургского шоссе) районы останутся без горячего водоснабжения.

С 12 по 25 августа – ближнее Заволжье и исторический центр города.

Со 2 по 15 сентября – Московский и Центральный район (Привокзальная часть города, район бульвара Цанова).

Найти конкретную улицу и дом можно полном в графике отключений на сайте «Тверской генерации».

ИСТОЧНИК KP.RU