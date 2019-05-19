2019-05-19T22:52:09+03:00
Звезды

В июле современные художники соберутся в Тверской области

В течение девяти дней будет работать их арт-резиденция
Альберт БОЙКОВ
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Усадьба Рябушинских хотели даже снести Фото: Денис ИвлевУсадьба Рябушинских хотели даже снести Фото: Денис Ивлев
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С 5 по 14 июля в усадьбе купцов Рябушинских, что в Вышнем Волочке Тверской области, соберутся современные российские художники. В этом году темой арт-резиденции станут Артефакты» – достопримечательности и памятники архитектуры города.

Усадьба Рябушинских – это яркий пример деревянного купеческого особняка в формах, переходных от эклектики к модерну, с преимущественным использованием резного декора в русском стиле. В интерьерах дома сохранились уникальная художественная отделка.

До старта арт-резиденции жители города могут предлагать для художественного исследования любые городские места и объекты: известную достопримечательность, здание, территорию, с которой связано событие, оставившее след в памяти волочан. Это также может быть городская легенда или исторический факт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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