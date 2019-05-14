Тверская филармония приглашает на Вечер камерной музыки и скрипичные хиты
Тверская академическая филармония приглашает жителей Твери на ближайшие концерты.
16 мая в 18:30 - «Скрипичные хиты»
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков.
Солисты: лауреаты международных конкурсов - Мадат Худайберганов (скрипка), Анна Мильтонян (скрипка).
В программе: Э. Шоссон. Поэма для скрипки с оркестром, op. 25, А. Вивальди. «Времена года» (4 концерта для скрипки с оркестром).
21 мая в 18:30 - Вечер камерной музыки
Заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), лауреат международных конкурсов Борис Бровцын (скрипка).
В программе: произведения М. Равеля, З. Кодая, И.С. Баха, И. Глиэра.
23 мая в 18:30 - «Бах на все времена».
Лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган).
В программе: И.С. Бах. Органные токкаты; «Шюблеровские хоралы».
ИСТОЧНИК KP.RU