2019-05-14T15:43:23+03:00
Звезды

Тверская филармония приглашает на Вечер камерной музыки и скрипичные хиты

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Ирина ТАРАСОВА
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Тверская академическая филармония приглашает жителей Твери на ближайшие концерты.

16 мая в 18:30 - «Скрипичные хиты»

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков.

Солисты: лауреаты международных конкурсов - Мадат Худайберганов (скрипка), Анна Мильтонян (скрипка).

В программе: Э. Шоссон. Поэма для скрипки с оркестром, op. 25, А. Вивальди. «Времена года» (4 концерта для скрипки с оркестром).

21 мая в 18:30 - Вечер камерной музыки

Заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), лауреат международных конкурсов Борис Бровцын (скрипка).

В программе: произведения М. Равеля, З. Кодая, И.С. Баха, И. Глиэра.

23 мая в 18:30 - «Бах на все времена».

Лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган).

В программе: И.С. Бах. Органные токкаты; «Шюблеровские хоралы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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