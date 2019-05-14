Жители Завидово Тверской области смогут сделать флюорографию и маммографию бесплатно

14 Май 15:16 2019-05-14T15:16:44+03:00

Ехать в районную ЦРБ на обследование не придется

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Во вторник, 15 мая, в поселок приедет мобильный цифровой комплекс Конаковской ЦРБ. Выезд запланирован в рамках диспансеризации населения.

Отметим, что шесть передвижных медицинских комплексов районные больницы Тверской области получили в конце 2018 года. Это машины высокой проходимости с современным диагностическим оборудованием.

Комплексы направлены в Бежецкую, Вышневолоцкую, Западнодвинскую, Конаковскую, Осташковскую, Ржевскую ЦРБ и будут выезжать во все муниципальные образования, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов, сел и деревень.

Следующий выезд мобильной установки запланирован на 22 мая. Проверить здоровье смогут жители поселка 1-е Мая Конаковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU