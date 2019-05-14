Жители Завидово Тверской области смогут сделать флюорографию и маммографию бесплатно
Во вторник, 15 мая, в поселок приедет мобильный цифровой комплекс Конаковской ЦРБ. Выезд запланирован в рамках диспансеризации населения.
Отметим, что шесть передвижных медицинских комплексов районные больницы Тверской области получили в конце 2018 года. Это машины высокой проходимости с современным диагностическим оборудованием.
Комплексы направлены в Бежецкую, Вышневолоцкую, Западнодвинскую, Конаковскую, Осташковскую, Ржевскую ЦРБ и будут выезжать во все муниципальные образования, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов, сел и деревень.
Следующий выезд мобильной установки запланирован на 22 мая. Проверить здоровье смогут жители поселка 1-е Мая Конаковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU