Житель Тверской области попался на хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-10T14:05:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Факт хранения наркотических веществ растительного происхождения сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кашинский» совместно с оперативниками наркоконтроля выявили в Калязине Тверской области.

В противоправной деятельности подозревается 38-летний местный житель. В результате обыска полицейские нашли и изъяли в доме у мужчины около 500 г наркотического вещества растительного происхождения. Подозреваемый уточнил, что хранил наркотики для личного употребления без цели сбыта.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. За хранение наркотических веществ в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишений свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU