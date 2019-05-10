2019-05-10T14:05:00+03:00
Происшествия

Житель Тверской области попался на хранении наркотиков

Мужчину задержали в Калязине
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Калязина задержали за хранение наркотиковЖителя Калязина задержали за хранение наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Факт хранения наркотических веществ растительного происхождения сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кашинский» совместно с оперативниками наркоконтроля выявили в Калязине Тверской области.

В противоправной деятельности подозревается 38-летний местный житель. В результате обыска полицейские нашли и изъяли в доме у мужчины около 500 г наркотического вещества растительного происхождения. Подозреваемый уточнил, что хранил наркотики для личного употребления без цели сбыта.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. За хранение наркотических веществ в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишений свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области поймали квартирного вора
Из-за провала асфальта на Волоколамском проспекте в Твери изменились маршруты троллейбусов
В Тверской области продавали молоко с нарушениями регламента Таможенного союза
В Тверской области пешеход полз по дороге и оказался под колесами легковушки
Илья Ковальчук примет участие в чемпионате мира по хоккею
Три человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Парке Победы Твери проходят праздничные гуляния
Похитителя металлолома поймали в Тверской области
По Твери в пятый раз прошел «Бессмертный полк»
Ветераны ВОВ будут следить за ходом строительства мемориала Советскому солдату в Тверской области
В Тверской области автомобилист вылетел в кювет пытаясь объехать лося
В Твери завершился Парад Победы
Президент России и губернатор поздравили жителей Тверской области с Днем Победы
«Бессмертный полк» в пятый раз пройдет по улицам Твери
На ремонт и реставрацию памятников из бюджета Тверской области выделят 9,3 млн. рублей
Мотоциклист из Тверской области оказался в больнице из-за собственной неосторожности
В Твери наградили победителей фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны»
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Для отдыха в выходные и праздники туристы выбирают Тверь
9 мая в Городском саду Твери будут танцевать танго
Житель Твери заплатит штраф за избиение жены
Бешеная лиса пришла во двор частного дома в Кашинском районе Тверской области
Редакция тверской "Комсомолки" в пятый раз вывесила знамя Победы
Юбилейный вечер дирижера Александра Шалыгина пройдет в Твери
На шествии Бессмертного полка 9 мая тверские школьники пронесут Полотно Памяти
Дачу петербурженки ограбили в Тверской области
В Твери из большегруза украли инструменты и запчасти
Качели на бульваре Радищева в Твери не выдержали нагрузки