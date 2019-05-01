Открытые соревнования по воркауту пройдут сегодня в Твери

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-01T08:29:22+03:00

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Сегодня, 1 мая, в Южном парке (микрорайон Южный, улица Королёва) будут проходить открытые соревнования по уличному спорту в категории Freestyle Bar / Workout. Организаторы на странице события «FREESTYLE BAR/WORKOUT BATTLE ARENA TVER» в социальной сети сообщают, что попробовать свои силы сможет каждый желающий. Для этого необходимо прийти в парк к 15:00 и записаться на соревнования.

Состязаться участники будут проходить в режиме "баттла" один на один. Судить "баттлы" будет жюри: Андрей Орлов, Михаил Ефремов и Максим Худяков.

ИСТОЧНИК KP.RU