2019-04-30T16:43:17+03:00
Общество

Новый случай бешенства зарегистрирован в Тверской области

Бешеную енотовидную собаку нашли в Рамешковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Бешенство выявили у енотовидной собакиБешенство выявили у енотовидной собакиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области продолжают следить за эпизоотической ситуацией на территории региона.

25 апреля на территории охотугодий в урочище Корчагина сельского поселения Киверичи Рамешковского района Тверской области был обнаружен труп дикой енотовидной собаки.

Проба от животного была передана в ветеринарную лабораторию, результаты показали наличие у зверя антигена вируса бешенства.

Полученные данные были направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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