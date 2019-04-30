2019-04-30T13:12:54+03:00
Общество

На Первомай в Твери некоторые автобусы и троллейбусы изменят маршрут

Об этом сообщила администрация города
Ольга ТРОФИМОВА
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Троллейбусы и автобусы поменяют маршрут ФОТО: администрация ТвериТроллейбусы и автобусы поменяют маршрут ФОТО: администрация Твери
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Изменение схемы движения связано с перекрытиями в центре областной столицы. Напомним, что на время празднования Дня Весны и Труда и прохождения колонны трудящихся, будет перекрыта улица Советская и прилегающие к ней улицы. Также на данном участке будет запрещена парковка всех видов транспорта.

Что касается общественного транспорта, то троллейбусные маршруты будут разделены на две части: одни будут следовать от конечных остановок маршрутов №№2, 3, 4, 7 у железнодорожного вокзала и в Московском районе до парка на улице Вагжанова (остановка «Дом Союзов»). Вторая часть поедет по маршруту «бульвар Профсоюзов – цирк – вагоностроительный завод – завод «Центросвар».

Автобус №5 будет идти от конечной остановки «улица Зеленая» до цирка. Автобус №20 будет объезжать центр города по улице Спартака, проспекту Победы и Волоколамскому проспекту. Автобусы №31 и №41 также поедут через Тверской проспект и проспект Победы; маршрут 154-го автобуса проследует по улицам Бебеля, Брагина и Староволжскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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