Без перекрытий улиц Твери майские праздники не обойдутся
1 мая с 07:00 до 11:00 запрет на передвижение и парковку транспорта действует на следующих участках:
- по улице Ивана Седых (проезд возле медуниверситета);
- по Свободному переулку, между Новоторжской и набережной Степана Разина.
С 07:00 до 12:00:
- будет перекрыта вся улица Советская, на участке от Волжского проезда (поворот за медуниверситетом) до Смоленского переулка («рюмка»);
- улица Салтыкова-Щедрина, от улицы Советской до площади Славы;
- улица Крылова, от Татарского переулка до улицы Андрея Дементьева (бывшая Володарского);
- вся улица Пушкинская;
- улица Медниковская, на участке от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка;
- вся улица Чернышевского;
- улица Симеоновская, от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева;
- улица Желябова, от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;
- улица Бассейная, от Татарского переулка до площади Славы;
- вся улица Академика Каргина.
Помимо этого, начиная с 8:00 30 апреля и до завершения мероприятия не удастся припарковаться на площадях Михаила Тверского и Славы. С 15:00 до 11:00 1 мая будет закрыта парковка и движение на Театральной площади. 1 мая с 6:00 будет запрещена парковка на площади Ленина и на участке улицы Андрея Дементьева от улицы Советской до улицы Рыбацкой.
ИСТОЧНИК KP.RU