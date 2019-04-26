2019-04-26T14:33:21+03:00
Общество

Без перекрытий улиц Твери майские праздники не обойдутся

Запреты связаны с праздничным шествием
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
На Первомай в Твери перекроют улицыНа Первомай в Твери перекроют улицыФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

1 мая с 07:00 до 11:00 запрет на передвижение и парковку транспорта действует на следующих участках:

- по улице Ивана Седых (проезд возле медуниверситета);

- по Свободному переулку, между Новоторжской и набережной Степана Разина.

С 07:00 до 12:00:

- будет перекрыта вся улица Советская, на участке от Волжского проезда (поворот за медуниверситетом) до Смоленского переулка («рюмка»);

- улица Салтыкова-Щедрина, от улицы Советской до площади Славы;

- улица Крылова, от Татарского переулка до улицы Андрея Дементьева (бывшая Володарского);

- вся улица Пушкинская;

- улица Медниковская, на участке от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка;

- вся улица Чернышевского;

- улица Симеоновская, от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева;

- улица Желябова, от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;

- улица Бассейная, от Татарского переулка до площади Славы;

- вся улица Академика Каргина.

Помимо этого, начиная с 8:00 30 апреля и до завершения мероприятия не удастся припарковаться на площадях Михаила Тверского и Славы. С 15:00 до 11:00 1 мая будет закрыта парковка и движение на Театральной площади. 1 мая с 6:00 будет запрещена парковка на площади Ленина и на участке улицы Андрея Дементьева от улицы Советской до улицы Рыбацкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»
В сезон работ на высоте узнали, где учат промышленных альпинистов, кто думает о своей безопасности и почему бабушки грозят перерезать веревки "высотникам"
Профессиональная экспертиза: условия качественного использования технологии несъёмной опалубки
Мнением о применении опалубки из армированного бетона на консолях мостов и иных конструкций делится генеральный директор компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев
Новости 24
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева сыграет в Твери благотворительный концерт
Житель Тверской области заготавливал наркотики для собственного потребления
В Тверской области наградили лучших инженеров
Под Тверью почтили память погибших в Чечне бойцов ОМОН
Жителей Твери приглашают на Первомайский пикник в горсад
Чтобы аварийный дом не пустовал, в него поселили людей в Тверской области
Тверские любители кошек смогут прийти в котокафе в конце апреля
Девочку-подростка сбили на «зебре» в Тверской области
Туристов в Твери угостят «Острым слогом Маяковского» и «Яблочным пирогом Цветаевой»
В выходные в Твери будут работать пасхальные ярмарки
В Твери на Пасху перекроют ряд улиц
«Историю Тверского края» переиздадут в трех частях
Чиновница из Тверской области оштрафована за несоблюдение требований пожарной безопасности в селе
Владельца хостела в Твери оштрафовали за то, что он приютил индуса
Жителей Твери приглашают на квест по Морозовским казармам
Житель Тверской области пострадал от укусов бешеной енотовидной собаки
В Твери вновь ремонтируют Аллею Славы
Трапезная Покровской церкви горела в Твери
Около 400 единиц техники не допустили в эксплуатацию в Тверской области