Последний показ спектакля «Безымянная звезда» пройдет в Тверском театре драмы
3 мая.на большой сцене Тверского академического театра драмы состоится последний показ спектакля «Безымянная звезда» режиссера Александра Павлишина..
Постановка 2015 года нашла своего зрителя и была любима многими, однако обновление репертуара - то естественные процесс. Напомним, месяцем ранее в Театре драмы в последний раз показали спектакль "Любовь Марагариты Готье".
«Безымянная звезда» - это о любви, о том, что чувства не угасают никогда,. Девушка из высшего общества Мона случайно оказывается в маленьком провинциальном городке и встречает учителя астрономии Марина Мирою. Так начинается история о «звезде», спустившейся с небес, чтобы исполнить мечту главного героя. Автор пьесы – румынский драматург, писатель и публицист Михай Себастиан.
Важно, что в первоначальном составе богача Грига играл заслуженный артист России Борис Лифанов. После его внезапной кончины после спектакля роль стал исполнять сам режиссёр Александр Павлишин. Спектакль «Безымянная звезда» играли и как посвящение выдающемуся актёру Тверского театра драмы.
ИСТОЧНИК KP.RU