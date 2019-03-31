СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-31T16:38:37+03:00

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4 апреля в Тверском театре драмы в последний раз покажут спектакль «Любовь Маргариты Готье», который был поставлен 13 лет назад известным режиссером Александром Чуйковым, ушедшим из жизни в 2015 году.

В основе постановки – знаменитый роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», в основу которого легла автобиографическая история о его отношениях с известной парижской куртизанкой 19 века - Мари Дюплесси. История куртизанки Маргариты Готье (прообраз Мари Дюплесси) – один из самых известных и романтичных сюжетов XIX века. Александр Дюма-сын создал бессмертный образец обреченной красоты, порочной и в то же время невинной, образ блистательной женщины, чья жизнь - витрина для демонстрации чужого тщеславия, а сама она – дорогой аксессуар.

- Спектакль прожил долгую жизнь на сцене. Однако, так случается, что какие-то постановки приходят в нашу жизнь, а некоторые мы вынуждены списывать. На сцене невозможно одновременно показывать более 50 постановок. Физически это просто не успеть. Поэтому мы намеренно анонсируем, что спектакль будет сыгран последний раз, чтобы у нашего зрителя была возможность увидеть эту постановку, - поделилась с "КП" руководитель литературно-драматургической части Вероника Юдина

Также напомним, что спектакль о всепоглощающей силе любви будет сыгран в рамках «Доступного театра».

По финалу зрители смогут пообщаться с артистами и задать им свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU