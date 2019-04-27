2019-04-27T23:01:23+03:00
Общество

За 15-ти миллионный долг перед работниками Кимрский Савеловский завод оштрафовали на 30 тысяч рублей

Ситуация находится на особом контроле
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Прокуратура провела проверкуПрокуратура провела проверку
Изменить размер текста:

«Савеловский станкостроительный завод» в городе Кимры Тверской области привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы работникам. Нарушение было выявлено после того, как в прокуратуру обратились рабочие предприятия. .

Межрайонной прокуратурой установлено, что ООО «ССЗ» имеет задолженность перед 557 сотрудниками предприятия на общую сумму 15 217 833 рублей.

Прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ССЗ», которое направлено в Государственную инспекцию труда в Тверской области для рассмотрения.

По результатам рассмотрения ООО «ССЗ» был привлечен к административной ответственности, в ходе которого было назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Помимо этого прокуратура направила в суд 35 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 2 миллионов рублей. 6 исковых заявлений уже удовлетворены.

Все материалы проверки направлены в СУ СК России по Тверской области для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, - сообщает Кимрская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День семейного отдыха "Красная горка" пройдет в Твери в майские праздники
В областном центре пройдет экологический квест “Чистые игры: Тверь”
Митрополит Тверской и Кашинский Савва поздравил всех с наступающей Пасхой
В Тверской области обследовали леса и торфяники на предмет пожарной обстановки
На Фестиваль куличей в Твери приглашают всех желающих со своими угощениями
Из всех муниципалитетов Тверской области население увеличилось лишь в областном центре
Пьяный житель Твери угнал машину,чтобы покататься по Твери
Фестиваль "Площадь добра" начался в Городском саду Твери
Собутыльница оставила хозяйку квартиры в Твери без телефона
Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении двух авто на трассе в Тверской области
На фестивале "Площадь добра" в Твери пройдет сбор гуманитарной помощи погорельцам в Забайкалье
Государственный русский хор имени Свешникова исполнит в кафедральном соборе Твери духовные произведения
За "разрешение" незаконной вырубки леса инженер-лесопатолог отправится под суд в Тверской области
Призывникам из Тверской области показали казармы, военную технику и армейский быт
У школы в центре Твери сбили ребенка
Пять машин столкнулись на "Южном" мосту в Твери
Фестиваль патриотической песни «Побратим» пройдет в Твери в 24-й раз
Школьники из Тверской области приняли участие в международном исследовании качества образования "TIMSS"
Специалисты не рекомендует брать на пикник в Тверской области молочные продукты и копчёности
Число тверских миллионеров растёт, но богачей становится меньше
Тверских ветеранов приглашают на "Вальс Победы"
В Твери будут ловить пьяных водителей