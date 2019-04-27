За 15-ти миллионный долг перед работниками Кимрский Савеловский завод оштрафовали на 30 тысяч рублей

27 Апр 22:47 2019-04-27T23:01:23+03:00

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«Савеловский станкостроительный завод» в городе Кимры Тверской области привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы работникам. Нарушение было выявлено после того, как в прокуратуру обратились рабочие предприятия. .

Межрайонной прокуратурой установлено, что ООО «ССЗ» имеет задолженность перед 557 сотрудниками предприятия на общую сумму 15 217 833 рублей.

Прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ССЗ», которое направлено в Государственную инспекцию труда в Тверской области для рассмотрения.

По результатам рассмотрения ООО «ССЗ» был привлечен к административной ответственности, в ходе которого было назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Помимо этого прокуратура направила в суд 35 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 2 миллионов рублей. 6 исковых заявлений уже удовлетворены.

Все материалы проверки направлены в СУ СК России по Тверской области для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, - сообщает Кимрская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU