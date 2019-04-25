2019-04-25T21:40:14+03:00
Общество

В Твери вновь ремонтируют Аллею Славы

Подрядчик устраняет недочеты своей работы
Ольга ТРОФИМОВА
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Аллею Славы снова ремонтируют ФОТО: администрация ТвериАллею Славы снова ремонтируют ФОТО: администрация Твери
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Проект благоустройства Аллеи Славы был реализован в прошлом году компанией ООО «СВС-Групп». В рамках контракта подрядчиком была обустроена прогулочная зона, дорожки выложены брусчаткой, установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны, выполнено освещение, смонтированы детские и спортивная площадки.

Весной 2019 года на состояние аллеи обратили внимание местные жители. Они заметили, что уложенная новая плитка разрушается, а на территории остался строительный мусор.

Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери была организована проверка данного объекта. Специалисты жалобы жителей подтвердили и выдали подрядчику предписание устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

Ремонт должен быть закончен до 15 мая. После чего администрация проведет повторный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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