В Твери вновь ремонтируют Аллею Славы
Проект благоустройства Аллеи Славы был реализован в прошлом году компанией ООО «СВС-Групп». В рамках контракта подрядчиком была обустроена прогулочная зона, дорожки выложены брусчаткой, установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны, выполнено освещение, смонтированы детские и спортивная площадки.
Весной 2019 года на состояние аллеи обратили внимание местные жители. Они заметили, что уложенная новая плитка разрушается, а на территории остался строительный мусор.
Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери была организована проверка данного объекта. Специалисты жалобы жителей подтвердили и выдали подрядчику предписание устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.
Ремонт должен быть закончен до 15 мая. После чего администрация проведет повторный осмотр.
ИСТОЧНИК KP.RU