2019-04-22T20:24:46+03:00
Политика

Доход мэра Твери за год вырос на 100 тысяч рублей

Алексей Огоньков обнародовал декларацию о доходах
Ольга БЛИНОВА
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Мэр Твери отчитался о доходахМэр Твери отчитался о доходахФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Вслед за региональными министрами о своих доходах отчитался и мэр Твери Алексей Огоньков.

Согласно декларации, за минувший год чиновник заработал 2,9 миллионов рублей. По сравнению с декларацией прошлого отчетного периода, его доходы выросли на 100 тысяч рублей.

В пользовании у градоначальника земельный участок в 11 соток и дом площадью 330 квадратных метров. В собственности нет ни недвижимости, ни транспорта.

Все имущество принадлежит супруге. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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