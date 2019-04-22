Доход мэра Твери за год вырос на 100 тысяч рублей
Алексей Огоньков обнародовал декларацию о доходах
Мэр Твери отчитался о доходахФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Вслед за региональными министрами о своих доходах отчитался и мэр Твери Алексей Огоньков.
Согласно декларации, за минувший год чиновник заработал 2,9 миллионов рублей. По сравнению с декларацией прошлого отчетного периода, его доходы выросли на 100 тысяч рублей.
В пользовании у градоначальника земельный участок в 11 соток и дом площадью 330 квадратных метров. В собственности нет ни недвижимости, ни транспорта.
Все имущество принадлежит супруге. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 110 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU