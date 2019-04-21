За сбыт наркотиков в Тверской области 29-летнему мужчине грозит лишение свободы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-21T14:47:05+03:00

Запрещенные вещества у него изъяли при личном досмотре

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В Тверской области полицейские задержали очередного наркоторговца. 29-летнего мужчину заподозрили в попытке сбыта наркотических средств. Подозрения оперативников подтвердились при личном досмотре.

У злоумышленника было изъято 36,16 грамма синтетического наркотика. Полицейские считают, что он планировал сбывать запрещенное вещество бесконтактным способом на территории Вышнего Волочка.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Грозит ему до восьми лет колонии.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU