2019-04-21T14:47:05+03:00
Происшествия

За сбыт наркотиков в Тверской области 29-летнему мужчине грозит лишение свободы

Запрещенные вещества у него изъяли при личном досмотре
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Следствие продолжаетсяСледствие продолжаетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области полицейские задержали очередного наркоторговца. 29-летнего мужчину заподозрили в попытке сбыта наркотических средств. Подозрения оперативников подтвердились при личном досмотре.

У злоумышленника было изъято 36,16 грамма синтетического наркотика. Полицейские считают, что он планировал сбывать запрещенное вещество бесконтактным способом на территории Вышнего Волочка.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Грозит ему до восьми лет колонии.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Официальное открытие мотосезона в Твери запланировано на начало мая
Министры Тверской области отчитались о доходах в 2018 году
В Тверской области планируют установить рекорд по написанию самой большой картины
Легковушка съехала с дороги и перевернулась в Тверской области
Дети во время прогулки во дворе многоэтажки в Тверской области нашли череп
Четыре человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Ведущие танцевальные пары приехали в Тверь на турнир "Престиж-2019"
Пожарные спасли двух людей из горящего дома в Тверской области
Водитель легковушки отвлекся и собрал "паровозик" из четырех машин в Твери
Гость похитил 300 тысяч рублей из квартиры своего собутыльника в Твери
В Твери отремонтируют больницу скорой помощи
Полицейские в Твери взяли с поличным наркоторговца
Глава региона посетил в Твери стройплощадки, где возводятся школы и детская поликлиника
Около 100 малышей вышли на старт третьего забега "Карапузов" в Твери
Сотрудники МЧС спасли раненого на торфяниках под Тверью охотника
Водитель скутера врезался в иномарку в Тверской области и сбежал с места ДТП
Пожарный-доброволец погиб при тушении горящей травы в Тверской области
Весело и грязно: под Тверью пройдут заезды внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов
На втором массовом субботнике планируется убрать более 20 общественных зон в Твери
Тверской ретро-клуб масштабно открывает сезон
140 жителей Тверской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Автомобилистам Тверской области нужно удвоить бдительность из-за лосей
"Вахта памяти - 2019" открылась в Ржеве Тверской области
Четыре детских сада в Твери объединят в два