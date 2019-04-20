Полицейские в Твери взяли с поличным наркоторговца

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-20T15:09:40+03:00

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В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 29-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

Молодой человек продал местному жителю наркотики массой 0,85 грамм. Запрещенные вещества были изъяты, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, он может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Полицейские продолжают следствие и выясняют, где был приобретен данный наркотик. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU