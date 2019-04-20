Полицейские в Твери взяли с поличным наркоторговца
29-летний мужчина хотел продать местному жителю запрещенное вещество
Подозреваемого заключили под стражу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 29-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Молодой человек продал местному жителю наркотики массой 0,85 грамм. Запрещенные вещества были изъяты, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, он может получить до пятнадцати лет лишения свободы.
Полицейские продолжают следствие и выясняют, где был приобретен данный наркотик. Подозреваемого заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU