2019-04-20T15:09:40+03:00
Происшествия

Полицейские в Твери взяли с поличным наркоторговца

29-летний мужчина хотел продать местному жителю запрещенное вещество
Виктория ФОМИНА
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Подозреваемого заключили под стражу.Подозреваемого заключили под стражу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 29-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

Молодой человек продал местному жителю наркотики массой 0,85 грамм. Запрещенные вещества были изъяты, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, он может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Полицейские продолжают следствие и выясняют, где был приобретен данный наркотик. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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