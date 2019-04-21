Легковушка съехала с дороги и перевернулась в Тверской области
В воскресенье, 21 апреля, в Тверской области на 18 километре дороги Андреаполь – Бологово перевернулась «Лада Калина».
В УГИБДД по Тверской области сообщили, что подробности случившегося устанавливаются, а также проверяется наличие алкогольного опьянения у водителя.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся в кустах, врезавшись в дерево. Травмы получил водитель. Его госпитализировали в больницу.
Напомним, что 20 апреля в Удомельском городском округе с дороги слетел еще один отечественный автомобиль.
Водитель получил травмы Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU