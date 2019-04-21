2019-04-21T12:15:50+03:00
Происшествия

Легковушка съехала с дороги и перевернулась в Тверской области

Пострадал водитель
Виктория ФОМИНА
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Машина вылетела в кювет Фото: УГИБДД по Тверской областиМашина вылетела в кювет Фото: УГИБДД по Тверской области
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В воскресенье, 21 апреля, в Тверской области на 18 километре дороги Андреаполь – Бологово перевернулась «Лада Калина».

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что подробности случившегося устанавливаются, а также проверяется наличие алкогольного опьянения у водителя.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся в кустах, врезавшись в дерево. Травмы получил водитель. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, что 20 апреля в Удомельском городском округе с дороги слетел еще один отечественный автомобиль.

Водитель получил травмы Фото: УГИБДД по Тверской области

Водитель получил травмы Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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