Четыре человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-21T10:27:28+03:00

Автомобиль вылетел в кювет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В субботу, 20 апреля, около 19:00 на первом километре дороги Молдино-Михайлово в Удомельском районе Тверской области автомобиль вылетел в кювет.

На месте аварии работали автоинспекторы, медики и спасатели, которым пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля.

По предварительной информации, водитель «ГАЗ-3110» был пьян. Он не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Во время аварии травмы получили четыре человека, включая виновника. Одна из пассажирок была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU