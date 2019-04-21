Четыре человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Водитель имел признаки алкогольного опьянения
Автомобиль вылетел в кювет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В субботу, 20 апреля, около 19:00 на первом километре дороги Молдино-Михайлово в Удомельском районе Тверской области автомобиль вылетел в кювет.
На месте аварии работали автоинспекторы, медики и спасатели, которым пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля.
По предварительной информации, водитель «ГАЗ-3110» был пьян. Он не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Во время аварии травмы получили четыре человека, включая виновника. Одна из пассажирок была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU