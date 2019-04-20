В Твери отремонтируют больницу скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-20T16:31:11+03:00

На ремонт из региональной казны выделят более 33 млн рублей

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Капитальный ремонт планируется в приемно-диагностическом отделении главного корпуса Клинической больницы скорой медпомощи Твери. На эти цели направят более 33 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета. Решение было принято на заседании Бюджетной комиссии, которое губернатор Игорь Руденя провел 19 апреля.

Предусмотрено также создание в приемно-диагностическом отделении операционного блока и оборудование двух палат: интенсивной терапии на две койки и на шесть коек с постом медсестры.

Ремонтные работы запланированы и в других учреждениях здравоохранения.

Особое внимание в регионе уделяется здоровью женщин и детей: в Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева приобретут вакцины для проведения иммунизации женского населения (выделено 1,7 млн рублей), в Тверском областном онкодиспансере улучшат работу по выявлению у женщин злокачественных новообразований (3,8 млн рублей). Также для детской больницы №2 закупят расходные материалы и инсулиновые помпы, необходимых для детей, страдающих сахарным диабетом (6,2 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU