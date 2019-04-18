Свыше 67 млн рублей направят на ремонт больниц в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-18T18:24:12+03:00

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Финансирование ремонта в учреждениях здравоохранения Тверской области обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Всего на эти цели в 2019 году планируется выделить более 67 млн рублей.

Ремонтные работы запланированы в детских городских больницах №1, 2 и 3, областном наркодиспансере, тверской станции скорой медицинской помощи, а также в Максатихинской, Фировской, Весьегонской, Селижаровской, Жарковской, Молоковской, Конаковской, Кашинской, Нелидовской, Торжокской, Бежецкой, Андреапольской, Сонковской районных больницах и ЦРБ Лесного района.

В разных учреждениях предусмотрены: ремонт лифтов, входных групп, крыш, замена дверей и окон, обновление инженерных сетей и другие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU