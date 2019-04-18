2019-04-18T18:24:12+03:00
Общество

Свыше 67 млн рублей направят на ремонт больниц в Тверской области

Работы пройдут в 20 учреждениях здравоохранения
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Запланированы масштабные работыЗапланированы масштабные работыФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Финансирование ремонта в учреждениях здравоохранения Тверской области обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Всего на эти цели в 2019 году планируется выделить более 67 млн рублей.

Ремонтные работы запланированы в детских городских больницах №1, 2 и 3, областном наркодиспансере, тверской станции скорой медицинской помощи, а также в Максатихинской, Фировской, Весьегонской, Селижаровской, Жарковской, Молоковской, Конаковской, Кашинской, Нелидовской, Торжокской, Бежецкой, Андреапольской, Сонковской районных больницах и ЦРБ Лесного района.

В разных учреждениях предусмотрены: ремонт лифтов, входных групп, крыш, замена дверей и окон, обновление инженерных сетей и другие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две женщины-рецидивистки похитили 275 тысяч рублей из квартиры пенсионерки в Тверской области
Выпускники Тверской области могут познакомиться с рекомендациями ЕГЭ-2019 по биологии и географии
Котельную, отапливающую школу и жилые дома, отремонтируют в Кесовой Горе Тверской области
Хорошая память помогла жительнице Тверской область заработать немного денег
За нарушения правил продажи табака в Тверской области наложено штрафов на 200 тысяч рублей
Детские врачи мобильной бригады осмотрят юных жителей девяти районов Тверской области
Для ветеранов войны в Тверской области организован бесплатный проезд в майские праздники
В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики
За торговлю немаркированными сигаретами житель Тверской области отправится в колонию
Гонка внедорожников "Весенняя распутица" и грязевая велогонка "Вкус бездорожья" пройдут под Тверью
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Мужчина ударил собутыльника топором в Тверской области
Из Нелидово в Тверь на вертолете санавиации доставили двух взрослых пациентов и грудного ребенка