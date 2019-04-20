Спасатели на квадроциклах привезли к медикам раннего на торфяниках под Тверью охотника

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-20T14:15:19+03:00

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В Тверской области сотрудники регионального ГУ МЧС России пришли на помощь охотнику. Утром 20 апреля 2019 года дежурный получил сообщение, что в Калининском районе на озере Глухое на торфянике был ранен один из охотников. Их автомобиль марки «УАЗ» застрял и мужчины не смогли самостоятельно выбраться.

На место вызова оперативно прибыли на квадоциклах сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и АСС Тверской области, а также бригада врачей и полиция.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава был спасен мужчина. В 7:50 пострадавшего доставили до кареты скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС России по Тверской области напоминают, что отправляясь на охоту, необходимо предупредить родных о своем маршруте и взять с собой проверенные средства связи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU