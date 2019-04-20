2019-04-20T10:05:26+03:00
Общество

Весело и грязно: под Тверью пройдут заезды внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов

Состоится 20-я юбилейная гонка «Весенняя распутица»
Виктория ФОМИНА
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Будет весело и грязно!Будет весело и грязно!Фото: Виктория ЖУКОВА
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В субботу, 20 апреля, в 11:00 начнутся «грязные» состязания. На территории парка «Полигон» (трасса М-10, рядом с поворотом на Чуприяновку) пройдут 20-я юбилейная гонка внедорожников «Весенняя распутица» и грязевая велогонка «Вкус бездорожья». Также запланирован грязевой забег, участвовать в котором могут все желающие.

На старт экстремальной трассы выйдут владельцы подготовленных внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов.

Гостей также ждет интересная программа: реконструкция военных действий, шумовой тир с оружием разных эпох, выставка военной и спасательной техники, детская игровая площадка, заезды для юных гонщиков на специальной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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