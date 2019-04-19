Автомобилистам Тверской области нужно удвоить бдительность из-за лосей

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-19T19:15:02+03:00

При наезде на лося можно получить тяжелые травмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Автомобилистам Тверской области рекомендуют удвоить бдительность за рулем из-за лосей. C апреля по май в регионе происходит массовый отел лосих. Самки в этот период отгоняют своих прошлогодних телят, а те могут неожиданно выбежать на дорогу.

Чаще всего подобные случаи регистрируются в вечерне-ночное и утреннее время (точнее с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00).

Водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток. Важно соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Если на проезжую часть выскочит лось (или вы заметите его возле дороги) необходимо остановиться и пропустить животное. Лучше не контактировать с животными, не ослеплять их и не издавать громких звуков.

ИСТОЧНИК KP.RU