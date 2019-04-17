У пары в Тверской области полицейские изъяли свертки с "тяжелым" наркотиком
Возле дома на улице Большая Спасская в Ржеве полицейские задержали 36-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств.
При личном досмотре у них обнаружили и изъяли два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. Исследования показали, что у пары был с собой сильнодействующий наркотик общей массой 98,02 грамма.
По месту жительства подозреваемых также был проведен обыск. Там оперативники нашли упаковочный материал и предметы для фасовки наркотика.
В УМВД России по Тверской области уточнили, что грозит злоумышленникам до 10 лет колонии. Полицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотик.
ИСТОЧНИК KP.RU