2019-04-17T19:17:04+03:00
Происшествия

У пары в Тверской области полицейские изъяли свертки с "тяжелым" наркотиком

Ведется следствие
Виктория ФОМИНА
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Полицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотикПолицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотикФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Возле дома на улице Большая Спасская в Ржеве полицейские задержали 36-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств.

При личном досмотре у них обнаружили и изъяли два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. Исследования показали, что у пары был с собой сильнодействующий наркотик общей массой 98,02 грамма.

По месту жительства подозреваемых также был проведен обыск. Там оперативники нашли упаковочный материал и предметы для фасовки наркотика.

В УМВД России по Тверской области уточнили, что грозит злоумышленникам до 10 лет колонии. Полицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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