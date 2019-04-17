У пары в Тверской области полицейские изъяли свертки с "тяжелым" наркотиком

СЕГОДНЯ 19:17 2019-04-17T19:17:04+03:00

Полицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотик Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Возле дома на улице Большая Спасская в Ржеве полицейские задержали 36-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств.

При личном досмотре у них обнаружили и изъяли два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. Исследования показали, что у пары был с собой сильнодействующий наркотик общей массой 98,02 грамма.

По месту жительства подозреваемых также был проведен обыск. Там оперативники нашли упаковочный материал и предметы для фасовки наркотика.

В УМВД России по Тверской области уточнили, что грозит злоумышленникам до 10 лет колонии. Полицейские устанавливают, где и для каких целей был приобретён наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU