Стартовал областной конкурс любительских видеофильмов "Земля Тверская"
В Твери стартовал 52-ой областной конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская». Участие в нем принимают представители 22 районов и городов Верхневолжья.
Главная цель фестиваля - показать фильмы, которые отражают яркое восприятие мира и подталкивают к изучению родного края.
В конкурсной программе заявлены картины разных жанров. Оценивать работы будет профессиональное жюри, в том числе и редактор «КП» -Тверь» Олег Зинченко.
Победители получат дипломы и призы, а автор лучшего фильма будет удостоен «Гран-при».
Просмотры и мастер-классы проходят 12 (до 18:00) и 13 апреля. Закрытие конкурса и награждение победителей в 14:00.
Вход на фестиваль свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU