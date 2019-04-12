Стартовал областной конкурс любительских видеофильмов "Земля Тверская"

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-12T15:21:43+03:00

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В Твери стартовал 52-ой областной конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская». Участие в нем принимают представители 22 районов и городов Верхневолжья.

Главная цель фестиваля - показать фильмы, которые отражают яркое восприятие мира и подталкивают к изучению родного края.

В конкурсной программе заявлены картины разных жанров. Оценивать работы будет профессиональное жюри, в том числе и редактор «КП» -Тверь» Олег Зинченко.

Победители получат дипломы и призы, а автор лучшего фильма будет удостоен «Гран-при».

Просмотры и мастер-классы проходят 12 (до 18:00) и 13 апреля. Закрытие конкурса и награждение победителей в 14:00.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU