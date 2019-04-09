Афиша с 10 по 17 апреля: Братья Карамазовы, Играем вместе и Земля Тверская

Гастроли Рыбинского театра. Долгожданный фестиваль ТЮЗа "Играем вместе". Кинофестиваль "Земля тверская"... А значит Тверь в ближайшие дни ждут замечательные встречи, показы и, конечно, открытия. Что говорит нам, зрителям, об одном - планируем время так, чтобы не пропустить ничего интересного.

ТЕАТРЫ

«Братья Карамазовы» от Рыбинского драматического театра

Труппа Тверского театра драмы уехала на фестиваль со спектаклем «Отцы и дети». В это время Тверь принимает Рыбинский драматический театр с постановкой Петра Орлова по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Спектакль станет подарком в Год театра для тверичан.

О постановке. Глава семьи, Федор Павлович, – циник, комедиант, не признающий никаких моральных границ. Он совершает насилие над городской юродивой Лизаветой, у которой рождается сын – Смердяков, ненавидящий отца, людей и собственную жизнь. У Федора Карамазова есть еще трое сыновей: Дмитрий, порывистый и страстный, Иван, отрицающий существование справедливых принципов и решений – людских и божьих, мучимый мыслями о Боге, о противоречии мира, и Алеша, кроткий, сострадающий, верящий в возможность нравственного возрождения. Каждый из героев романа оказывается перед проблемой выбора… 18+

Также зрителей ожидает особый подарок: живая музыка от Камерного ансамбля Рыбинского драматического театра до начала спектакля и в антракте!

Театр драмы

10 апреля в 18.30.

Стоимость билетов – от 200 до 700 рублей.

Тел. кассы: 8 (4822) 32-09-09.

Спектакль пройдет 10 апреля на большой сцене Тверского театра драмы. Фото: Рыбинский драматический театр

"Играем вместе"

В Твери пройдет театральный фестиваль «Играем вместе». Центральными площадками мероприятия станут Тверской театр юного зрителя и Императорский дворец.

В программе – мастер-классы от ведущих представителей российского театра, читки современных пьес от Кимрского, Вышневолоцкого и Тверского театров драмы. Завершится фестиваль 14 апреля в ТЮЗе премьерой нового спектакля по пьесе Марины Крапивиной «Тайм-аут».

Основная цель фестиваля – привлечь и расширить зрительскую аудиторию современного театра.

На мастер-классы в рамках фестиваля в ТЮЗ и Императорский дворец приглашены как представители профессионального театрального сообщества, так и зрители. Известные театральные деятели расскажут о современной драматургии и режиссуре, театральной критике, актёрском мастерстве, фотографии и даже об особенностях продвижения театральных продуктов в соцсетях.

Запись на мероприятия при наличии свободных мест – на сайте ТЮЗа.

ТЮЗ, Императорский дворец

С 12 по 14 апреля

Фестиваль начнется 12 апреля

ФЕСТИВАЛИ

«Земля Тверская»

Участниками 52-го областного конкурса любительских видеофильмов «Земля Тверская» в этом году станут видеостудии и отдельные авторы из 22 районов и городов Тверской области. В конкурсной программе заявлены картины разных жанров. Оценивать работы будет профессиональное жюри, в том числе редактор «Комсомольской правды»-Тверь» Олег Зинченко. Организатор – Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ).

Главная задача фестиваля – представить фильмы, которые отражают яркое восприятие мира и подталкивают к изучению родного края. Говоря словами организаторов, «фильмы кинолюбителей – это творческая летопись Тверского края».

Победителей наградят дипломами и призами. Автор лучшего фильма 52-го областного конкурса любительских видеофильмов «Земля Тверская» будет удостоен «Гран-при».

12 апреля

10:00–10:20 – открытие конкурса,

10:20–18:00 – просмотр конкурсной программы.

13 апреля

10:00–11:00 – внеконкурсный показ,

11:00–13.00 – мастер-классы, разбор конкурсной программы,

14:00 – закрытие конкурса, награждение победителей.

ТОДНТ, ул. Советская, 42.

12 и 13 апреля

Вход свободный.

Фестиваль пройдет в 52 раз

Pro#salatfest

Pro#salatfest – это праздник с обилием разнообразных событий и проектов. Все, кто любит сад, зелень, красивые парки и скверы; все, кто увлечен своим участком или думает о красоте у своего подъезда; все, кто заботится об экологии и качестве среды обитания – все приглашаются на Pro#salatfest.

Вас ждут: выставки-ярмарки плодово-овощной продукции, изделия для ландшафта, семена, рассада, инструмент для сада и теплицы и многое другое для садовода, фермера и дачника.

А также встречи с ведущими специалистами, лектории, консультации, мастер-классы и концерт с участием творческих коллективов города.

ДК «Химволокно»

пл. Гагарина, 1.

14 апреля, с 10:00 до 15:00.

Справки по телефону 35-84-52.

Pro#salatfest – это праздник для тех, кто любит сад, зелень, красивые парки и скверыФото: Евгения ГУСЕВА

КОНЦЕРТЫ

Юбилей «Золотой манисты»

Вокально-танцевальной студии «Золотая маниста» исполнилось 10 лет. В программе юбилейного концерта - танцы народов мира, песни, розыгрыши. Ожидаются и специальные гости - шоу-группа «Goldehstars», танцевальный дуэт Наталья Чернина и Евгений Гуреев, певица Наталья Розенберг, ансамбль "Сударушка", Алексей Балфеткин и другие артисты.

Почетным гостем концертов станет артист Василий Федорович Васильев (исполнил роль Яшки-цыгана в фильме "Неуловимые мстители")

ДК «Синтетик»

13 апреля в 16.00.

Вход свободный.

Второй юбилейный концерт пройдет 13 апреля

Тверская академическая филармония приглашает

В рамках проекта «ДОСТУПНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»:

12 апреля в 18:30 – Вечер неаполитанской песни «O Sole mio».

В программе принимают участие солисты и коллективы Тверской филармонии.

Программу представляет режиссёр – заслуженная артистка России Галина Петрова.

14 апреля в 17:00 – Концертная программа «Времена года».

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижёр – Дмитрий Дмитриенко. Художник по песку – лауреат Московской и Берлинской недель искусств Лилия Чистина.

В программе: произведения П. Чайковского, М. Ипполитова-Иванова, Е. Светланова.

16 апреля в 18:30 – Академический камерный хор Государственной филармонии Костромской области.

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижёр – заслуженный артист Костромской области, лауреат премии М.М. Ипполитова-Иванова Алексей Мельков.

Солисты: Алена Смирнова (сопрано), Елена Просвирякова (меццо-сопрано), Александр Просвиряков (тенор), заслуженный артист Костромской области Николай Мальцев (баритон), чтец – Игумен Иов (Тараканов).

В программе: Митрополит Иларион (Алфеев). «Страсти по Матфею», оратория для чтеца, солистов, смешанного хора и оркестра (первое исполнение в Твери!).

Тверская академическая филармония приглашает

ВЫСТАВКИ

Фотосушка

"Фотосушка" - это встреча фотохудожников и тех, кто просто любит рассказывать истории и делиться эмоциями через фотографии.

Любой желающий может повесить свои снимки на веревке, закрепив их бельевыми прищепками. Также каждый участник может забрать любые понравившиеся фотографии. Свои работы можно подписать, указать на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Также в программе интересные мастер-классы. Участникам расскажут о том, как избежать ошибки при фотосъемке, как правильно выбирать свет и позировать.

Подростково-молодежный центр на базе клуба "Матрица"

Набережная Афанасия Никитина 24 а

13 апреля