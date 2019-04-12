В 2019 году в микрорайоне "Радужный" Твери начнут строить школу
В микрорайоне «Радужный» Твери в 2019 году начнется строительство новой школы. Учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места. Это позволит ликвидировать вторую смену в школах Заволжского района № 21, 29, 34, 40.
На совещании в региональном правительстве, которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсудили вопросы теплоснабжения школы, сроки выполнения работ и дорожную карту строительства.
Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне «Брусилово». Кроме учебных классов, предусмотрены бассейн, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал.
Общая стоимость объекта составит порядка 1,3 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU