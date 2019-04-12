В 2019 году в микрорайоне "Радужный" Твери начнут строить школу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-12T14:43:28+03:00

Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне "Брусилово" Фото: Татьяна Коркина

Учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Радужный» Твери в 2019 году начнется строительство новой школы. Учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места. Это позволит ликвидировать вторую смену в школах Заволжского района № 21, 29, 34, 40.

На совещании в региональном правительстве, которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсудили вопросы теплоснабжения школы, сроки выполнения работ и дорожную карту строительства.

Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне «Брусилово». Кроме учебных классов, предусмотрены бассейн, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал.

Общая стоимость объекта составит порядка 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU