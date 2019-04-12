2019-04-12T14:43:28+03:00
Общество

В 2019 году в микрорайоне "Радужный" Твери начнут строить школу

Учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне "Брусилово"Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне "Брусилово"Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Радужный» Твери в 2019 году начнется строительство новой школы. Учебное учреждение будет рассчитано на 1224 места. Это позволит ликвидировать вторую смену в школах Заволжского района № 21, 29, 34, 40.

На совещании в региональном правительстве, которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсудили вопросы теплоснабжения школы, сроки выполнения работ и дорожную карту строительства.

Школа будет построена по типовому проекту, по которому возводится школа в микрорайоне «Брусилово». Кроме учебных классов, предусмотрены бассейн, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал.

Общая стоимость объекта составит порядка 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожают в Тверской области овощи, а дешевеют макароны, карамель и колбасы
В Твери безработного жителя ближнего зарубежья подозревают в краже
В Тверской области осудят дачного вора, который похитил 15 бутылок алкоголя, игрушки, настенные часы и инструменты
Сухую траву продолжают поджигать в Тверской области
Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской
Под стражу взяли коллектора из Твери, который ворвался в квартиру к должнику
Стартовал областной конкурс любительских видеофильмов "Земля Тверская"
Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери
«Тверь Водоканал» восстанавливает резервные скважины на Тверецком водозаборе
20 мастер-классов пройдет на образовательном форуме «Медиасмыслы» в Тверской области
Все детские лагеря Твери и области закрепили за определёнными больницами
"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери
Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
Горячую линию по вакцинопрофилактике организуют в Тверской области
Бульдозеры перекопали Волынское кладбище в Твери
Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей
"Горячая линия" по жалобам на работу коллекторов открыта в Тверской области
Умер известный тверской фотограф Юрий Сурин
Неизвестный водитель сбил пешехода в Твери
Фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат -2019" пройдет в Твери
Не хватает в Тверской области инженеров, механиков, строителей, водителей и учителей
Упавшего в реку четырехлетнего мальчика в Тверской области спас одиннадцатиклассник
На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
Недобросовестных охотников ловят в Тверской области
На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области
Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения
Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию