Глава региона проинспектировал ход строительства школ и детской поликлиники в Твери
1 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил, как строят детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» и две школы в микрорайонах «Брусилово» и «Юность».
На строительной площадке детской поликлиники уже завершаются работы по благоустройству территории, выполняется утепление и оштукатуривание цоколя здания. А внутри помещения начат монтаж вентиляции, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также продолжаются отделочные работы. Уже приобретена часть необходимого медицинского оборудования и мебели.
В областном правительстве рассказали, что во время осмотра губернатор дал ряд поручений, связанных с дальнейшей безопасностью эксплуатации здания, обеспечением комфортных условий для персонала и пациентов.
Строительство школ в Твери идет полным ходом. Учебное заведение в «Брусилово» рассчитано на 1224 места. В настоящее время на стройке завершается монтаж стен и перекрытия подвала, ведется его утепление. Планируется, что в школе будет два бассейна, два спортзала, библиотека. Рядом со школой построят стадион с футбольным полем, спортивной площадкой и беговой дорожкой, а также игровую площадку для детей.
Школа-детский сад в микрорайоне «Юность» рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Сейчас в здании идет внутренняя отделка помещений, кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Работы по благоустройству территории планируется выполнить весной следующего года.
Строительство школ в Твери идет полным ходом Фото: областное правительство
Весной начнут благоустраивать территорию Фото: областное правительство