Глава региона проинспектировал ход строительства школ и детской поликлиники в Твери

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-01T13:53:13+03:00

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1 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил, как строят детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» и две школы в микрорайонах «Брусилово» и «Юность».

На строительной площадке детской поликлиники уже завершаются работы по благоустройству территории, выполняется утепление и оштукатуривание цоколя здания. А внутри помещения начат монтаж вентиляции, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также продолжаются отделочные работы. Уже приобретена часть необходимого медицинского оборудования и мебели.

В областном правительстве рассказали, что во время осмотра губернатор дал ряд поручений, связанных с дальнейшей безопасностью эксплуатации здания, обеспечением комфортных условий для персонала и пациентов.

Строительство школ в Твери идет полным ходом. Учебное заведение в «Брусилово» рассчитано на 1224 места. В настоящее время на стройке завершается монтаж стен и перекрытия подвала, ведется его утепление. Планируется, что в школе будет два бассейна, два спортзала, библиотека. Рядом со школой построят стадион с футбольным полем, спортивной площадкой и беговой дорожкой, а также игровую площадку для детей.

Школа-детский сад в микрорайоне «Юность» рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Сейчас в здании идет внутренняя отделка помещений, кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Работы по благоустройству территории планируется выполнить весной следующего года.

Строительство школ в Твери идет полным ходом Фото: областное правительство