Автоинспекторы остановили 26-летнего пьяного водителя в Твери

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-10T18:41:11+03:00

В Твери автоинспекторы задержали мужчину, который сел за руль в состоянии опьянения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Твери автоинспекторы задержали мужчину, который сел за руль в состоянии опьянения.

Дорожные полицейские в рамках несения службы на маршруте патрулирования проверяли водителей в микрорайоне Южный. На улице Левитана они потребовали остановиться водителя автомобиля «Renault Logan», но он проигнорировал требования и попытался скрыться. Началось преследование.

Через 800 метров автомобилист повернул во двор дома № 62 по улице Можайского, где его и задержали.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что машиной управлял 26-летний парень, у которого были все признаки опьянения. Кроме того, чуть меньше года назад молодой человек был лишен права управления автомобилем, потому что в августе 2017 году он уже попадался с признаками опьянения.

В этот раз парень вновь отказался пройти освидетельствование. В его отношении возбудили уголовное дело, а также составлен ряд административных материалов за все выявленные нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU