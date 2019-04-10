Пьяных водителей из Тверской области стали чаще отправлять в колонию

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-10T11:30:02+03:00

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В Тверской области увеличилось число водителей, которых отправляют в колонию, после вождения в нетрезвом виде. Ужесточение уголовной ответственности в данной сфере приводит к постепенному сокращению количества подобных преступлений. Если в 2017 году были осуждены 800 водителей из Тверской области, то в 2018 году - 742.

В областной прокуратуре сообщили, что суды сейчас в большинстве случаев соглашаются с позицией гособвинения и назначают наиболее строгие наказания лицам, которые садятся за руль под “мухой” повторно, либо причиняют вред жизни и здоровью людей, находясь в состоянии опьянения.

В 2017 году лишение свободы за такие преступления было назначалось 65 лицам, а в 2018 году - количество возросло до 84. Кроме того, всех водителей-нарушителей лишают прав до трех лет.

Стоит отметить, что отказ от прохождения освидетельствования по законному требованию уполномоченного должностного лица приравнивается к наличию состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU