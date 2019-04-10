Две женщины подрались в одном из кафе Твери

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-10T15:16:37+03:00

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В одном из кафе Твери подрались две посетительницы. Произошел инцидент утром 2 марта.

Женщины поругались на почве личной неприязни. Словесная перепалка переросла в драку. Женщины стали вырывать друг другу волосы на голове, царапать кисти рук, лицо и шею.

В пресс-службе суда сообщили, что 9 апреля жительниц Твери признали виновными в совершении административного правонарушения по факту “Побоев”. Им назначен штраф в разрезе пяти тысяч рублей.

Напомним, что 9 апреля также было назначено наказание мужчине, который украл из магазина говяжьи голяшки.

ИСТОЧНИК KP.RU