Две женщины подрались в одном из кафе Твери
Ссора произошла на почве личной неприязни
Словесная перепалка женщин переросла в дракуФото: Василий ХОДАРЕВ
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В одном из кафе Твери подрались две посетительницы. Произошел инцидент утром 2 марта.
Женщины поругались на почве личной неприязни. Словесная перепалка переросла в драку. Женщины стали вырывать друг другу волосы на голове, царапать кисти рук, лицо и шею.
В пресс-службе суда сообщили, что 9 апреля жительниц Твери признали виновными в совершении административного правонарушения по факту “Побоев”. Им назначен штраф в разрезе пяти тысяч рублей.
Напомним, что 9 апреля также было назначено наказание мужчине, который украл из магазина говяжьи голяшки.
ИСТОЧНИК KP.RU