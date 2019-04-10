Житель Твери украл из магазина говяжьи голяшки и горчичный соус

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-10T13:34:42+03:00

За это его оштрафовали

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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который совершил кражу. В понедельник, 8 апреля 2019 года, он похитил из торгового зала магазина “Магнит” упаковку говяжьих голяшек стоимостью 438 рублей 12 копеек и пачку горчичного соуса, который стоил 82 рубля 90 копеек.

Взяв товар, мужчина вышел за кассовую зону. Магазину он причин ущерб на сумму 521 рубль 2 копейки.

В пресс-службе суда сообщили, что местный житель получил административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU