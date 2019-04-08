Двоих детей уже покусали клещи в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-08T16:51:54+03:00

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью

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Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в Тверской области зафиксировано два обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей. В обоих случаях кровососов обнаружили на детях - из Твери и Фировского района.

Специалисты напоминают, что одним из важнейших способов защиты от клещей и передаваемых ими инфекций является индивидуальная защита: ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств, регулярные осмотры во время пребывания на природе.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. А самого членистоногого лучше всего сдать на анализы, так вы точно будете знать, подвергаетесь ли опасности заражения клещевыми инфекциями. На анализы клещей принимают в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области по адресу: Тверь, ул. Дарвина, д. 13. Телефон 8 (4822) 42-20-63.

ИСТОЧНИК KP.RU