Весна идёт - клещу дорогу! Кровососы проснулись в Тверской области

Кровососущие членистоногие уже проснулись после зимы. Еженедельный мониторинг за активностью клещей начался в региональном Роспотребнадзоре ещё в середине марта. И хотя наша область не столь опасна по клещевому энцефалиту как Дальний Восток или Урал, Верхневолжье регулярно попадает на карту регионов с высокой активностью клещей.

За эпидемический сезон 2018 года число обращений к медикам по поводу укусов клещей составило 6144, был зарегистрирован 41 случай заболевания клещевым боррелиозом. Случаи заболевания клещевым энцефалитом медики охарактеризовали как спорадические, то есть единичные. Характерно, что никто из заболевших вовремя за медицинской помощью по поводу укуса клещей не обратился. Тех же, кто был предусмотрительнее и получил по показаниям экстренную серопрофилактику против клещевого энцефалита, было 1520 человек.

Как обезопасить себя на природе

Запомните всего три вещи: аэрозоли от клещей, правильная одежда и регулярные осмотры себя и спутников.

Сегодня в магазинах можно купить множество специальных аэрозолей. Существует три группы аэрозолей против клещей:

- Репеллентные – отпугивающие клещей запахом;

- Акарицидные – парализующие, убивающие клещей;

- Смешанные: репеллентные и акарицидные.

На баллончике производитель обязан указать действующее вещество. В репеллентных аэрозолях это может быть икаридин (КБР 3023) или диэтилтолуамид (или ДЭТА). В акарицидных средствах - чаще всего используют парализующие клещей альфациперметрин или альфаметрин.

Правильная одежда при нахождении на природе в сезон активности клещей должна быть, по возможности, закрытой, достаточно светлой (так проще заметить кровососа), иметь плотно прилегающие манжеты. Существуют и спецкостюмы, их можно найти в туристических магазинах.

Но порой самым действенным средством бывает простой осмотр себя, детей и товарищей. Будьте внимательны к ногам – именно отсюда клещ, спрыгнувший с травы или другой невысокой растительности, начинает путешествие по вашему телу. Чаще проверяйте места с нежной кожей и близко расположенными сосудами – пах, подмышки, места под коленками и за ушами.

Избавляемся от клещей на даче

Сначала необходимо удостовериться в наличии членистоногих кровососущих на вашем участке. Для этого возьмите белую ткань из натурального волокна. Идеально подойдёт вафельное полотенце, обрез льна или фланели. Для лучшего эффекта оботритесь тканью, чтобы на ней остался ваш запах. Прикрепите ткань к длинной палке на манер флага. Держа в руках импровизированный флагшток, водите тканью по траве, в направлении её роста. Если там засели кровососы, рано или поздно они окажутся на ткани.

Этим же образом можно и собирать клещей с участка, но действеннее будет провести его химическую обработку. Поскольку химикаты могут быть опасны для вас, детей и домашних животных, лучше доверить это профессионалам и заказать услугу в специализированной организации.

Многие считают, что против клещей на участке работают и народные средства, такие как опрыскивание травы чесночной настойкой на воде, отваром из корешков цикламена или обсыпание борной кислотой, либо содой.

А что насчёт прививок?

Для профилактики опасного заболевания – клещевого энцефалита – это лучшее средство. Только делать прививку, конечно, стоило заранее – осенью или зимой. Но если вы планируете отправиться в путешествие или на дачу летом, ещё можно успеть.

Первую вакцинацию против клещевого энцефалита проходят курсом из двух внутримышечных инъекций с интервалом 1-7 месяцев. Посещение очага клещевого энцефалита допускается не раньше, чем через 2 недели после повторной инъекции.

В дальнейшем вам достаточно будет пройти ревакцинацию через год. А потом повторять её каждые три года.

Прививку можно сделать в любом коммерческом вакцинальном центре, либо, в случае если вы делаете прививку в срок, - обратившись заранее в свою поликлинику.

Увы, но против бореллиоза, ещё одного опасного заболевания, переносимого клещами, прививок не существует, тут поможет только экстренная профилактика.

Если клещ всё-таки присосался

Кровопийца достиг цели, и вы с отвращением обнаружили его на себе? Без паники. Первое – снимите его как можно скорее. Для передачи инфекции клещу требуется некоторое время, и чем раньше вы его снимите – тем меньше шансов, что он успеет вас заразить. Извлекайте клеща осторожными выкручивающими движениями. Лучше всего для этого использовать специальное приспособление, оно продаётся в каждой аптеке и совсем недорогое. Если сами не справляетесь – идите в ближайшее медицинское учреждение.

Не спешите в гневе давить мерзкое членистоногое. Поместите его в небольшую ёмкость на влажную ткань или кусочек ваты и поспешите в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Специалисты определят, был ли клещ заражён какими-либо инфекциями, и назначат вам необходимую профилактику.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области:

Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Телефон 8 (4822) 42-20-63.