2019-04-07T19:56:19+03:00
Звезды

Песню-посвящение Михаилу Кругу опубликовал певец Евгений Окунев из Твери

Евгений выразил надежду, что песня понравится поклонникам творчества Михаила Круга, и не только
Виктория ТУШКОВА
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Евгений Окунев и Марат Корнаухов - песня Памяти Михаила Круга.Песня - посвящение Михаилу Кругу

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Тверской певец Евгений Окунев и фотограф Марат Корнаухов написали песню-посвящение Михаилу Кругу и опубликовали её в день рождения знаменитого шансонье.

"Михаила Круга называют королём русского шансона, а его песни поют не только в Твери, не только в России, но и во всём Мире - это факт" - написал на своей личной страничке Евгений Окунев и выразил надежду что песня понравится не только поклонникам творчества Круга.

Под публикацией срезу появились комментарии от поклонников Михаила Круга и Евгения Окунева:

"Спасибо за память.Человек жив, пока о нем помнят.";

"Поздравляю :) шедевр получился, браво!";

"ДУШЕВНО";

"Очень трогательно... Аккуратно, поэтично, с уважением...";

"Евгений, песня чудесная, и музыка и слова! Браво!"

Оцените песню и вы!

Евгений Окунев и Марат Корнаухов - песня Памяти Михаила Круга.Песня - посвящение Михаилу Кругу

ИСТОЧНИК KP.RU

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