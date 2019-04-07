Песню-посвящение Михаилу Кругу опубликовал певец Евгений Окунев из Твери
Евгений Окунев и Марат Корнаухов - песня Памяти Михаила Круга.Песня - посвящение Михаилу Кругу
Тверской певец Евгений Окунев и фотограф Марат Корнаухов написали песню-посвящение Михаилу Кругу и опубликовали её в день рождения знаменитого шансонье.
"Михаила Круга называют королём русского шансона, а его песни поют не только в Твери, не только в России, но и во всём Мире - это факт" - написал на своей личной страничке Евгений Окунев и выразил надежду что песня понравится не только поклонникам творчества Круга.
Под публикацией срезу появились комментарии от поклонников Михаила Круга и Евгения Окунева:
"Спасибо за память.Человек жив, пока о нем помнят.";
"Поздравляю :) шедевр получился, браво!";
"ДУШЕВНО";
"Очень трогательно... Аккуратно, поэтично, с уважением...";
"Евгений, песня чудесная, и музыка и слова! Браво!"
Оцените песню и вы!
Евгений Окунев и Марат Корнаухов - песня Памяти Михаила Круга.Песня - посвящение Михаилу Кругу
ИСТОЧНИК KP.RU