Более 1300 деревьев уничтожил чёрный лесоруб из Осташкова Тверской области

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-07T17:58:40+03:00

Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 23 миллионов рублей

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Сообщение о незаконной рубке поступило в отдел полиции «Осташковский» от представителя районного лесничества. Стражи порядка установили, что возле одного из населённых пунктов в Пеновском районе неизвестный вырубил более 1300 деревьев. Под его топор попали сосны, ели, осины и берёзы. Лесному фонду был причинён материальный ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Осташкова.

- С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и два грузовика. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере", - сообщает управление МВД по Тверской области, ссылаясь на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU