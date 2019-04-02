Памятник археологии государственного значения гибнет из-за варварской вырубки в Вышневолоцком районе Тверской области

На машине от Твери до хранящего тайны вечности озера Пудоро, что в Вышневолоцком районе, 190 километров. Но сейчас не до вечности. В сосновом бору близ озера день и ночь шумит техника, там активно ведётся лесозаготовка. Хотя бором территорию сейчас назвать уже нельзя: если ещё минувшей осенью через густые ветви вековых сосен туда едва проникал свет, то сегодня уныло торчат лишь единичные маленькие ободранные сосёнки, вокруг которых всё завалено порубочным мусором. Вырубка ведётся вплотную к воде, затрагивая прибрежную защитную полосу водоохранной зоны. Такими жуткими картинками сейчас никого уже особо и не удивишь, хотя происходящее, по сути, варварство. И самое страшное в этой ситуации то, что под гусеницами тяжёлой техники рушится археологический памятник - древнее городище, датируемое первой половиной I тысячелетия до н. э!

Памятник археологии государственного значения

Территория близ озера Пудоро ещё не исследована досконально и является богатейшим источником знаний о миграции древних народностей, их культуре и быте. Археологическая разведка этих мест началась в 30-х годах прошлого века. В 1931 году на юго-западном берегу озера нашли поделку из камня, которая была интересна археологам не только тем, что подтверждала наличие неолитической стоянки, но и тем, что это был каменный рыболовный снаряд оригинального конструктивного решения. Находки подобных снарядов единичны не только в России, но и на территории бывшего СССР.

В районе деревни Пуйга и озера Пудоро издревле селились люди, о чём свидетельствуют различные археологические памятники: неолитические стоянки приблизительно VIII - III тысячелетия до н. э., а также городища начала I тысячелетия до н. э. и грунтовые захоронения - могильники.

Городища - укреплённые поселения людей, обнесённые несколькими валами и рвами, - возводились на высоких грядах вблизи рек и озёр. Такое древнее поселение, городище Узи, расположено на южном берегу озера Пудоро, именно там, где сейчас ведётся рубка.

В соответствии с Приложением № 1 к Постановлению Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327, с изменениями на 14 февраля 2009 года, городище Узи относится к памятникам археологии, подлежащим охране как памятники государственного значения.

На городище тоже спилили деревья, попутно и его, и ров вокруг почти разрушили тяжёлые трелёвочники. Фото: Андрей СОЛОВЬЁВ

У местных на эту землю никогда рука бы не поднялась!

Местные жители и рыбаки происходящим возмущены. Наведываются к озеру едва ли не каждый день, расспрашивают рабочих, пытаются застать на месте их руководство, но тщетно.

- Когда пилили и вывозили лес с прибрежной зоны озера, ненужную древесину - макушки сосен, ветви - сваливали в ров городища, а потом заезжали техникой прямо на него. Мало того что все сосны уничтожили, так ещё и гусеницами трелёвочника городище совсем разбили! - рассказывает один из рыбаков. - Техника у них без номеров. Работали сначала нерусские. В другой раз я приезжал - были парни из других районов области, но не наши. У местных на эту землю никогда рука не поднялась бы!

Рыбаки пытались выяснить, на каком основании идёт лесозаготовка. Рабочие объяснить им не смогли, но показали и дали сфотографировать документы: договор аренды земельного участка и план работ.

Номеров на технике не видно. Фото: Андрей СОЛОВЬЁВ

Участок без границ

В договоре аренды земельного участка значится, что сейчас он находится в собственности компании «Атлант», учредителем и генеральным директором которой является некая Наталья Бирюкова.

Площадь участка - более 670 гектаров (6 705 444 кв. м). Он относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного назначения. Разрешённое использование участка: для ведения рыбного хозяйства.

Договор купли-продажи участка был заключён 11 февраля 2015 года. Его кадастровый номер: 69:06:0000010:0282. Что касается границ земель, то публичная кадастровая карта Росреестра их не определяет - он не размежёван, а значит, официально у данного участка координаты границ отсутствуют.

Этот не имеющий чётких границ участок на девять месяцев передан собственником в аренду индивидуальному предпринимателю Евгению Лепёхину из Торжка. Который в свою очередь заключил договор с подрядчиком, фирмой «Омега» из Бежецка, о расчистке и подготовке земельного участка для ведения сельского хозяйства.

Лесорубы завалили территорию порубочным мусором. Фото: Андрей СОЛОВЬЁВ

Дешёвый лес

Тем временем по всем признакам видно, что на земле близ озера Пудоро происходит обыкновенная лесозаготовка: хорошие сосны вырубаются, складируются и вывозятся в неизвестном направлении. Деревья, не имеющие деловой ценности, лесорубы оставляют одиноко торчать из земли. Порубочные остатки захламляют изувеченную техникой территорию.

Как рассказывают сведущие люди, схема эта известная: заготавливать древесину под видом расчистки промышленной площадки гораздо дешевле, кроме того, «расчистка» не предполагает обязательств по проведению лесовосстановительных работ.

По словам рыбаков, валят лес и в других местах неподалёку, везде, где есть хорошая сосна. Но только здесь лесорубы подошли вплотную к воде, нарушив природоохранную зону и разбив вдобавок древнее городище.

Деловую древесину, в отличие от мусора, аккуратно складируют и вывозят. Фото: Андрей СОЛОВЬЁВ

Вопросы к компетентным органам

Редакция «КП»-Тверь» готовит запросы в Прокуратуру Тверской области, Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области и Главное управление по государственной охране памятников культурного наследия Тверской области дабы обратить на эту ситуацию внимание надзорных органов и ответственных чиновников.

Хотелось бы понять, на каком основании уникальная территория была передана в частные руки и почему на ней производятся странные вырубки. Каким образом земля, на которой находится памятник археологии государственного значения, была переведена в категорию промышленных земель? Каким образом в аренду был передан не имеющий формальных границ участок? На каком основании практически уничтожен памятник археологии и кто будет нести за это ответственность?

Надеемся, что мы получим ответы на эти вопросы и, конечно же, расскажем вам, нашим читателям.

К сожалению, спиленный лес уже не вернуть. Неизвестно, насколько серьёзный урон нанесли лесорубы древнему городищу и возможно ли сейчас сохранить хоть какую-то часть археологического памятника. Но хочется надеяться, что виновные в этом найдутся.

Вот так выглядел сосновый бор у озера Пудоро ещё осенью 2018 года. Фото: Андрей СОЛОВЬЁВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ХИЖНЯКОВ, археолог:

- По этому случаю необходимо обращаться в органы охраны памятников. И чем раньше, тем лучше. Привлекать внимание археологов. Нанесён вред памятнику федерального значения. Любые работы на таких объектах должны вестись при участии археологов. Если со специалистами от археологии работы никак не согласовывались - это незаконно. Любой археологический памятник, независимо от того, насколько он уникален, к какому времени или какой культуре он относится, представляет неоценимую важность для науки. Разрушается археологический памятник, и тут необходимо принимать меры!