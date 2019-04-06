ЛГБТ-активисты обжаловали в Европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-парада в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-06T15:02:44+03:00

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«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в городе Вышний Волочёк Тверской области в марте 2018 года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека. Верховный Суд РФ отклонил нашу кассационную жалобу по делу 9 января этого года. Вышний Волочёк стал 202-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде» - сообщил сегодня на своей странице в социальной сети «Вконтакте» активист ЛГБТ движения Николай Алексеев.

Ближайшим летом в нашем регионе также планируется завершение lX Спортивно-туристского слёта спортсменов нетрадиционной сексуальной ориентации «CampOut».

Напоминаем, что пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU