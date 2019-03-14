Лесбиянки и гомосексуалисты со всей России хотят устроить игры в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-14T10:53:21+03:00

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Спортсмены нетрадиционной сексуальной ориентации в начале лета приедут в Тверскую область. Федерации ЛГБТ-спорта опубликовала календарь мероприятий на 2019 год.

Спортивные состязания ЛГБТ-сообщества пройдут сразу в нескольких регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Владивостоке и в Твери. В столице Верхневолжья запланирован lX Спортивно-туристский слет "CampOut". С 7 по 9 июня пройдут , спортивные и туристические соревнования, конкурсы и игры возле костра. Жить участники будут в палатках в кемпинге на берегу Волги.

Напоминаем, что пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU