Лесбиянки и гомосексуалисты со всей России хотят устроить игры в Тверской области
Спортсмены нетрадиционной сексуальной ориентации в начале лета приедут в Тверскую область. Федерации ЛГБТ-спорта опубликовала календарь мероприятий на 2019 год.
Спортивные состязания ЛГБТ-сообщества пройдут сразу в нескольких регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Владивостоке и в Твери. В столице Верхневолжья запланирован lX Спортивно-туристский слет "CampOut". С 7 по 9 июня пройдут , спортивные и туристические соревнования, конкурсы и игры возле костра. Жить участники будут в палатках в кемпинге на берегу Волги.
Напоминаем, что пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних преследуется по закону.
ИСТОЧНИК KP.RU