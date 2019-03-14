2019-03-14T10:53:21+03:00
Общество

Лесбиянки и гомосексуалисты со всей России хотят устроить игры в Тверской области

Участники ЛГБТ-сообщества завершат спортивный марафон в Верхневолжье
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В столице Верхневолжья запланирован lX Спортивно-туристский слет "CampOut".В столице Верхневолжья запланирован lX Спортивно-туристский слет "CampOut".Фото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Спортсмены нетрадиционной сексуальной ориентации в начале лета приедут в Тверскую область. Федерации ЛГБТ-спорта опубликовала календарь мероприятий на 2019 год.

Спортивные состязания ЛГБТ-сообщества пройдут сразу в нескольких регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Владивостоке и в Твери. В столице Верхневолжья запланирован lX Спортивно-туристский слет "CampOut". С 7 по 9 июня пройдут , спортивные и туристические соревнования, конкурсы и игры возле костра. Жить участники будут в палатках в кемпинге на берегу Волги.

Напоминаем, что пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состязания по быстрой и правильной сборке кубика Рубика прошли в Тверской области
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
На год лишен прав водитель фуры снесший шлагбуам в Тверской области
Ночью под Тверью загорелась пилорама
Подробности массовой аварии на трассе М-10 в Тверской области: водитель легковушки отвлекся и врезался в "Газель"
Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Твери отметят концертом, флешмобами и розыгрышем путевки
Более 100 млн рублей направят дополнительно на завершение строительства детской поликлиники в Твери
Больше всего в Тверской области зарабатывают работники сферы обрабатывающего производства, энергетики и страховщики
Новый вертолёт Ми-8 для санитарной авиации поступил в Тверскую область
XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха пройдет в Твери