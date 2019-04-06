Стать Мисс Россия тверской красавице Татьяне Пачиско может помочь голосование в интернете

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-06T13:51:13+03:00

Голосуя каждый день, вы можете повлиять на итоги конкурса

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13 апреля в подмосковной Барвихе состоится финал конкурса красоты «Мисс Россия 2019». За звание самой красивой и талантливой девушки страны в этом году борется Татьяна Пачиско, 21-летняя студентка из Твери.

Год назад она завоевала первое место на конкурсе «Мисс Тверь». Помимо учёбы на историческом факультете Тверского университета, девушка серьёзно занимается спортом – борьбой джиу-джитсу, а ещё рукоделием, пением и танцами.

После победы на конкурсе «Мисс Тверь», Татьяна успела весьма успешно поработать моделью в Таиланде.

Для того, чтобы помочь тверской красавице завоевать очередную победу, необходимо голосовать в интернете. Итоги голосования будут учитываться в оценках конкурса «Мисс Россия 2019».

Голосовать можно каждый день на двух сайтах: официальном сайте конкурса и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU