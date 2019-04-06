Стать Мисс Россия тверской красавице Татьяне Пачиско может помочь голосование в интернете
13 апреля в подмосковной Барвихе состоится финал конкурса красоты «Мисс Россия 2019». За звание самой красивой и талантливой девушки страны в этом году борется Татьяна Пачиско, 21-летняя студентка из Твери.
Год назад она завоевала первое место на конкурсе «Мисс Тверь». Помимо учёбы на историческом факультете Тверского университета, девушка серьёзно занимается спортом – борьбой джиу-джитсу, а ещё рукоделием, пением и танцами.
После победы на конкурсе «Мисс Тверь», Татьяна успела весьма успешно поработать моделью в Таиланде.
Для того, чтобы помочь тверской красавице завоевать очередную победу, необходимо голосовать в интернете. Итоги голосования будут учитываться в оценках конкурса «Мисс Россия 2019».
Голосовать можно каждый день на двух сайтах: официальном сайте конкурса и здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU