"Мисс Тверь" Татьяна Пачиско: моя мечта оказаться на билбордах Таиланда сбылась!

СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-26T19:11:13+03:00

Модель вернулась из экзотической страны и рассказала о том, как работается красавицам за границей

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«Все в твоих руках». Вроде бы простые слова и даже в чем-то избитая фраза, но зато точная.

"Мисс Тверь" Татьяна Пачиско в модельный бизнес пришла осознанно и с большими планами и мечтами. Спорт (а она мастер спорта по джиу-джитсу) и выработанная настойчивость вопреки всему идти к своей цели ей помогли. Сначала победить в конкурсе, потом справиться с первым в своей жизни контрактом с зарубежным агентством.

20 сентября Татьяна вернулась в Тверь из Таиланда, где отработала три месяца. О том, что уезжает, она не рассказывала никому кроме самых близких - боялась сглазить. А вот теперь, когда уже дома, говорить можно.

- Почти обо всем... - уклончиво отвечает красавица.

ТИТУЛ ГЛАВНОЙ КРАСАВИЦЫ - ЭТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО!

Получить контракт от зарубежного агентства - дело непростое. Татьяне его предложили не из-за победы в тверском конкурсе красоты. Однако, по ее словам, титул главной красавицы всегда привлекает работодателей.

- Какое я там производила впечатление? Меня всегда встречали продолжительным «вау!» и словами «со бьютифул!» Постоянно делали комплименты про ресницы и брови. И думали, что я ... бразильянка, - смеется тверская красавица. - Когда я отвечала, что из России - никто не верил, даже сами бразильцы (в Таиланде работает много моделей из этой страны - Ред.). Они даже здоровались со мной по-своему: ola! А вот на мое «нello» лишь удивленно вскидывали брови.

Известный факт, что в каждой стране свои каноны красоты. Однако в модельном бизнесе существуют и основные типажи - commercial и fashion. В Таиланде, где в основном азиатская внешность, больше привлекают внимание контрастные модели: с большими глазами и губами. Ценится и «уродливая красота» (это неофициаьный термин, но часто используется в моделинге - Ред.) - необычные девушки с нестандартной внешностью, например, побритые налысо, с большими ушами, без ресниц, с сильными веснушками. Смотришь на них и понимаешь: ну некрасивая, но чем-то цепляет. Таких девушек чаще берут, когда надо раскрутить какой-либо бренд.

Татьяну Пачиско приглашали на оба вида съемок.

Съемки в Таиланде. Фото: из личного архива Татьяны Пачиско

СРЫВАЕТ ГОЛОВУ ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Молодость, перспективы, солнечная страна, увлеченные люди... Неудивительно, что в Таиланде по словам Татьяны «срывает голову от возможностей». Хочется ничего не упустить и успеть за всем. А потому самая большая проблема в такой работе - это отдых и сон.

- Мне кажется, я успевала только работать. Я ведь за этим туда и приехала, - рассказывает девушка. - Поэтому даже последние 4 дня перед отлетом практически не спала. Со временем даже входишь в такой странный ритм и вроде бы даже не страдаешь.

Что касается режима модели, то он жесткий. Подъем в 2 часа ночи. Около 3 утра - отъезд из дома. В 5 утра - сбор моделей и рабочей группы операторов и выезд в другой город на локацию (место съемок - Ред.). Затем два часа - на макияж и прическу. И затем с 7 утра до 19 часов вечера съемки без остановки.

- Отсняла - переодеваешься. Отсняла - переодеваешься. И так до ланча, который длится 15 минут. Если понадобится, то дадут воды, но вот отдыхать не положено, - дополнят радости модельной работы Татьяна.

После обратной дороги в Бангкок дома модели оказываются в 12 ночи. Несмотря на такой сумасшедший ритм, тверичанка говорит, что «моделей здесь боготворят, заботятся и ухаживают». Но… если ты работаешь безукоризненно.

После моего возражения, что никакой нормальный человек не выдержит на протяжении трех месяцев такой график, Татьяна соглашается и добавляет:

- Такая работа бывает не каждый день. Есть и выходные, и кастинги. В это время мне и удавалось поспать.

Татьяна Пачиско - Мне действительно много удалось, но это была лишь первая ступенька. Фото: из личного архива Татьяны Пачиско

ПОПРАВИЛАСЬ? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

Дома можно худеть и поправляться. На работе за границей - другое дело. В итоге все модели сидят на правильном питании. Каждый продукт отбирается вплоть до миллиграмма. Из рациона полностью исключается то, что содержит сахар и сою. Со временем это становится образом жизни. Как и особые правила за границей. У Татьяны сформировался свой список требований к себе.

- Быть самостоятельной в любой ситуации.

- Знать английский язык и уметь разбирать его в речи. Например, тайский английский понять очень сложно.

- Быть готовой к экономии. Никто не будет носиться с девушкой с денежными проблемами.

- Не волноваться.

- Вести себя прилично. Хотя личная жизнь не запрещается. Главное - чтобы это не мешало работе.

- Нельзя терять форму. И это, пожалуй, самое главное. В каждой стране разные контракты. Но если там прописаны параметры, то их запрещается нарушать.

Кстати, из-за последнего пункта Татьяну чуть не выслали из страны. По крайней мере мягко намекнули.

- В Таиланде я набрала лишний сантиметр. Мне тут же был задан вопрос: «Ты не подходишь по параметрам. Может быть, есть смысл вернуться домой?» Конечно, я сделала все возможное, чтобы избавиться от этого сантиметра, и больше проблем не возникало.

А вот у других девушек возникали. Домой уехали те, кто неподобающе себя вел, выражал постоянные недовольства, не проходил кастинги или по состоянию здоровья.

Съемки в Таиланде. Фото: из личного архива Татьяны Пачиско

ЭТО ЛИШЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Таиланд называют страной исполнения желаний. Исполнилось ли загаданное Татьяны, мы спросили у нее самой.

- Действительно много удалось. Я мечтала туда попасть и попала. Я представляла, что это будет удачная поездка, так и вышло - я была очень востребована в работе. И еще. Я очень хотела, чтобы моя фотография висела на билбордах этой страны. И она висела. Дважды.

Что будет дальше? Девушка отвечает уверенно:

- Это была лишь первая ступенька. Думаю уйти в моделинг полностью. Буду ездить и развивать себя. А пока меня ждет Тверская неделя моды, где на детском дне которой я буду ведущей, а также учеба и подготовка к следующему контракту. Так что планов громадье!

А В ЭТО ВРЕМЯ

САМОЕ МОДНОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ

«Tver Fashion Week осень-зима 2018/19», или Тверская неделя моды наступившего сезона, как всегда, обещает удивить. По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.

3 октября - дизайнерские коллекции, 4 октября - детская мода, 5 октября - коллекции осень-зима.

2018/19, 6 октября - осень-зима 2018/19 Premium. Одежду и аксессуары к показам готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.

Как всегда, будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами коллекций московских дизайнеров.

Еще одна традиция - розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.

Из новшеств этой Недели моды - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но после показа даже купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных

брендов и обменяться контактами.

Отель «Оснабрюк»

С 3 по 6 октября.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.

Тверичанке делали комплименты про ресницы и брови и думали, что она - из Бразилии. Фото: из личного архива Татьяны Пачиско