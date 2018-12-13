2018-12-13T18:47:52+03:00
Общество

Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области планируют привести в порядок

Глава региона посетил Вышневолоцкий район с рабочей поездкой
Виктория ЖУКОВА
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Глава региона посетил Вышневолоцкий район с рабочей поездкой Фото: областное правительствоГлава региона посетил Вышневолоцкий район с рабочей поездкой Фото: областное правительство
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13 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Вышневолоцкий район. Глава региона встретился с ветеранским активом Вышнего Волочка. Они обсудили реализацию инфраструктурных проектов, а также повышение качества здравоохранения.

В частности, речь шла о реставрации объекта культурного наследия - торговых рядов в историческом центре Вышнего Волочка. Здания планируется отремонтировать за счёт федеральных средств. Также регион рассматривает возможность обеспечения финансирования на эти цели из областного бюджета.

Кроме того, обсуждался ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу.

Также представители старшего поколения обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в решении кадрового вопроса в здравоохранении. В районной больнице не хватает врачей-онкологов: больных принимает всего один врач этой специализации.

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